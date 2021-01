Inter, prevista intervista di Barella a Sky Sport: ecco perché non si è presentato

Grande giornata per l’Inter, che travolge per 6-2 il Crotone al Meazza e si porta, in attesa della gara tra Benevento e Milan, in testa alla classifica. Al termine della partita era prevista un’intervista di Nicolò Barella ai microfoni di Sky Sport, che però non è avvenuta. L’inviato Andrea Paventi ha infatti spiegato che il giocatore è dovuto correre all’ospedale perché la moglie Federica Schievenin sta per partorire la terza figlia. Momento dunque molto speciale per il ragazzo, che non ha voluto perdersi la nascita della bambina.