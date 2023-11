Primavera, pagelle Atalanta-Inter: Di Maggio intraprendente, Calligaris evita il ko

Stante 6 Contiene senza troppi problemi Vlahovic, poteva forse fare più attenzione in occasione del gol incassato nel finale.

Matjaz 6 Stesso discorso fatto per Stante.

Cocchi 5,5 Inizia bene, provando a spingere sulla sinistra, ma si spegne in fretta e commette troppi errori tecnici banali non da lui.

Akinsanmiro 6 C'è da battagliare in mezzo al campo e lo fa. Questo lo limita dal punto di vista offensivo. (dal 41' st Zanchetta sv )

Bovo 6 Il cartellino giallo rimediato all'inizio poteva condizionarlo, non ci pensa e si preoccupa di schermare la difesa.

Kamate 5,5 Non la sua giornata migliore, si vede poco e non incide. (dal 41' st Zuberek sv )

Sarr 6,5 Nel primo tempo non vede palla. Nella ripresa cresce e trova il gol facendosi trovare pronto nell'unica occasione che gli capita.

Quieto 5 Tanti, troppi errori per uno con le sue qualità. Periodo non brillantissimo. (dal 26' st Vedovati 5,5 Si mette a disposizione della squadra)

Chivu 6 Prestazione opaca, ma la squadra dimostra maturità anche in una giornata non particolarmente esaltante.

