Sassuolo-Inter Primavera, le pagelle: Bonfanti rientro prezioso

Le pagelle di Fcinter1908 su Sassuolo-Inter, sesta giornata del campionato Primavera: Satriano ribalta il match, incerto Stankovic

Kinkoue 6,5 Prestazione solida, mezzo voto in più per la provvidenziale chiusura di testa sulla linea di porta.

Squizzato 6,5 Tornato in cabina di regia, dimostra di trovarsi più a suo agio in questa posizione. E dal suo piede nasce il gol del provvisorio 2-3.

Akhalaia 5 Giornata difficile, non riceve palloni giocabili ma non si fa apprezzare nemmeno in fase di pressing sulla difesa avversaria. (dal 46' Satriano 7,5 Entra e ribalta il match: glaciale dal dischetto, splendida la girata di testa che fa sognare la vittoria. Se gioca sempre così sarà un fattore decisivo per questo campionato)