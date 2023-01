Primavera, pagelle Empoli-Inter: Esposito riprende da dove aveva lasciato

Le pagelle di Fcinter1908 su Empoli-Inter: lampi di classe di Iliev, bene la difesa. Chivu cambia ma ottiene risposte

Fabio Alampi

Vittoria convincente per l'Inter Primavera, che batte 1-2 l'Empoli e ottiene il quinto risultato utile consecutivo. 3 punti d'oro, che confermano il cambio di marcia dei ragazzi di Chivu dopo il pessimo avvio di stagione.

Le pagelle di Fcinter1908 su Empoli-Inter:

Botis 6 Anche nei momenti di maggior pressione l'Empoli non calcia mai. Spiazzato dal dischetto.

Dervishi 6,5 Parte guardingo, preoccupandosi soprattutto di non lasciare scoperta la fascia destra. Nella ripresa prende fiducia e si spinge più volte in avanti.

Fontanarosa 6,5 Guida il reparto con la solita personalità, commette qualche sbavatura ma che non incide.

Di Pentima 7 Da quando è entrato in squadra non è più uscito: 5 presenze, quinta partita consecutiva da titolare, quinta giocata dal primo all'ultimo minuto. Con lui in campo 5 risultati utili consecutivi: talismano.

Pelamatti 6,5 Chivu gli chiede di attaccare, di tagliare dentro al campo, di proporsi: non sempre lo fa al meglio, ma non si tira mai indietro.

Martini 6,5 Non si vede mai, eppure è utilissimo: nessun leziosismo, tanta corsa e tanta sostanza.

Grygar 6 Da regista continua a non convincere, si mette a disposizione della squadra provando a sfruttare le sue caratteristiche. (dal 33' st Stankovic sv)

Kamate 6 La sua ultima partita da titolare risaliva a metà ottobre: non ha ancora la brillantezza di inizio stagione, ma mostra buone cose. Rientro prezioso. (dal 26' st Stante 6 Entra per rinforzare la difesa)

Owusu 6,5 Larghissimo a destra, si vede poco nel primo tempo, se non per un cross che libera al tiro Iliev. Meglio nella ripresa, quando trova anche il gol. (dal 26' st Andersen 6 Minuti finali per fare legna in mezzo al campo)

Esposito 7 Aveva chiuso il 2022 con un gol, apre il 2023 allo stesso modo: il periodo di adattamento alla categoria sembra terminato. Oltre al gol anche la solita mole di lavoro sporco al servizio della squadra. (dal 13' st Curatolo 5,5 Causa il rigore dell'Empoli, non ha occasioni per rendersi pericoloso per colpe non solo sue)

Iliev 6,5 Suo il primo tiro in porta, suo l'assist splendido per il gol del raddoppio di Owusu: in mezzo tante pause, ma dimostra ancora una volta di avere doti tecniche di prim'ordine per la categoria. (dal 33' st Di Maggio sv)

Chivu 6,5 Torna al 4-3-3, ma la squadra mantiene la solidità vista nelle ultime uscite del 2022. Un'Inter finalmente cinica e concentrata fino al fischio finale.