Primavera, pagelle Fiorentina-Inter: Fontanarosa alla Bastoni, Iliev è letale

Prima vittoria stagionale per i nerazzurri di Chivu, che soffrono, lottano e alla fine conquistano 3 punti fondamentali

Fabio Alampi

Prima vittoria in campionato per l'Inter Primavera, che vince sul campo della Fiorentina grazie a un gol nella ripresa di Iliev.

Le pagelle di Fcinter1908 su Fiorentina-Inter:

Botis 6,5 Primo clean sheet della stagione per lui e per tutta l'Inter. Risponde alle critiche di questa prima parte di stagione con una prestazione positiva e sempre attenta.

Guercio 6 Presidia la sua zona di competenza senza concedersi giocate complesse.

Di Pentima 6,5 Alla prima in assoluto con la Primavera dell'Inter, regge bene contro un avversario fisico e pericoloso come Sene. Se la cava anche con Toci.

Fontanarosa 7 Solito in difesa, molto propositivo in fase di costruzione, si sgancia in avanti con sicurezza e personalità. Prestazione "alla Bastoni".

Biral 6 Si preoccupa più di difendere che di attaccare, si mette al servizio dei compagni correndo per due.

Martini 6 Parte forte, allargandosi sulla destra in fase di possesso palla e stringendosi quando bisogna contrastare. In ripresa, anche se si spegne in fretta. (dal 12' st Di Maggio 6,5 Porta dinamismo ed elettricità al centrocampo)

Bonavita 6,5 Partita di sacrificio, lotta in mezzo al campo senza risparmiarsi. (dal 39' st Berenbruch sv)

Grygar 6 Tanto lavoro oscuro, non è ancora al massimo della condizione ma il suo rientro sarà preziosissimo per Chivu.

Perin 6,5 Kayode ha fisicità e velocità per metterlo in difficoltà, resiste senza affondare e prova a ripartire. (dal 39' st Pelamatti sv)

Iliev 7 In ombra per gran parte della partita, gli basta un'occasione per incidere e per ricordare a tutti le sue straordinarie doti tecniche: fa sembrare semplice un gol che non lo è, regalando all'Inter la prima vittoria in campionato. (dal 39' st Zefi sv)

Curatolo 5,5 Giornata difficile, non si vede mai: non riceve palloni giocabili, e stavolta fa poco per trovarne. (dal 22' st Esposito 6,5 Entra e regala a Iliev l'assist per il gol vittoria con un'imbucata da trequartista)

Chivu 7 Nonostante un gruppo falcidiato dalle assenze, con una squadra che assomiglia più a un'Under 18 che a una Primavera, trova la prima vittoria in campionato e riceve risposte importante dai suoi ragazzi. La strada per risalire è ancora lunghissima, il lavoro da fare è tantissimo, ma questi 3 punti servivano come ossigeno. Ora avanti così.