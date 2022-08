Torino-Inter Primavera, pagelle: Fontanarosa irriconoscibile, Kamate luce a centrocampo

Le pagelle di Fcinter1908 su Torino-Inter: seconda sconfitta stagionale per i nerazzurri, ancora tante incognite per Chivu

Seconda sconfitta stagionale per l'Inter Primavera, che perde 1-0 sul campo del Torino e rimane ancora a secco di vittorie in questo campionato.

Fontanarosa 5 Pronti, via, e subisce un tunnel dallo scatenato Ansah. Sarà il preludio a una giornata difficile: in affanno in marcatura, impreciso in fase di costruzione.