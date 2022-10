Primavera, pagelle Inter-Frosinone: Iliev in stato di grazia. Bonavita, perchè?

Termina 2-2 la sfida del campionato Primavera tra Inter e Frosinone : i nerazzurri, in 10 per tutto il secondo tempo, evitano la sconfitta grazie a un gol nel finale di Iliev.

Botis 6 Difficile fare qualcosa di più sui gol del Frosinone, per il resto non deve compiere miracoli.

Di Pentima 5,5 I movimenti continui degli attaccanti del Frosinone lo mettono in difficoltà, fatica ma non affonda.

Bonavita 4,5 Inconcepibile l'entrata inutile e pericolosa su Cangianiello a primo tempo ormai finito che lascia i suoi in 10.

Grygar 5 Continuamente preso in mezzo dal palleggio del centrocampo del Frosinone. (dal 12' st Martini 5,5 Non cambia l'inerzia della partita)

Pelamatti 5 Prova a spingere sulla sinistra, ma sbaglia troppo in fase di appoggio. (dal 1' st Andersen 6,5 Porta fisicità e personalità in mezzo al campo, riapre la sfida andando in gol)