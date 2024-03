Motta 6,5 Di nuovo in campo dopo quasi 3 mesi, non sfigura e prova a proporsi anche in avanti. Cresce con il passare dei minuti. (dal 42' st Cocchi sv)

Akinsanmiro 7 Gioca con una tranquillità disarmante, sempre al centro del gioco. Mezzo voto in meno per le imprecisioni al tiro: gli capitano almeno 4 occasioni, ma non trova mai la porta.

Stankovic 6,5 Si nota più in fase di copertura che di costruzione. Propizia il secondo gol di Owusu, sfiora la gioia personale fallendo da pochi passi.

Di Maggio 6,5 Generoso come sempre, corre fino all'ultimo minuto ma pecca di lucidità in qualche occasione.

Kamate 6 Discontinuo, ma mette comunque a referto l'assist per Owusu. L'atteggiamento, però, non è dei migliori per Chivu, che lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. (dal 1' st Quieto 6 Poco da sottolineare)

Spinaccè 6 Prova a darsi da fare, ma non incide. Spreca malamente un contropiede sul finire del primo tempo. (dal 21' st Sarr 6 Si vede poco)

Owusu 7,5 Finalmente! Contro la Juventus si rivede l'Owusu dei tempi d'oro: punta costantemente il diretto avversario, accelera, prova la giocata con fiducia. Trova il primo gol stagionale con un colpo di testa di mestiere e firma la doppietta del sorpasso con un tuffo da rapace dell'area di rigore. (dal 29' st Berenbruch sv)

Chivu 6,5 Ancora una volta non riesce a battere la Juventus. I tanti cambi non incidono sul gioco della squadra, che rimonta con personalità. Peccato per la disattenzione nel finale.

