Primavera, pagelle Inter-Lazio: Stankovic dominatore, Cocchi spina nel fianco

Cocchi 7,5 Perfetto in fase difensiva, si sgancia con costanza divefntando una spina nel fianco della difesa della Lazio. Manda in gol Zuberek con un pallone perfetto.

Di Maggio 7 Il solito motorino in mezzo al campo: il primo ad alzare la pressione, va ancora una volta in rete. (dal 13' st Akinsanmiro 6 Entra a giochi ormai fatti)

Berenbruch 7,5 Tirato a lucido come nei giorni migliori, lo trovi ovunque e in entrambe le fasi. (dal 32' st Vedovati sv )

Kamate 6 Non particolarmente brillante, non esagera con le giocate di fino. (dal 21' st Bovo 6 Minuti nelle gambe)

Sarr 7 Non segna, ma con i suoi movimenti apre varchi preziosissimi per i compagni. Manda in rete Berenbruch, pecca in qualche occasione di troppa generosità. (dal 13' st Zuberek 7 Entra con la voglia di spaccare il mondo, si cala subito nel clima partita e si toglie dalle spalle un peso enorme trovando la sua prima rete stagionale)