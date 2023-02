Primavera, pagelle Inter-Sampdoria: Stante un muro, sprazzi del vecchio Zanotti

I nerazzurri di Chivu vincono grazie ai gol di Curatolo e Stankovic e conquistano il pass per le semifinali di Coppa Italia

L'Inter batte 2-1 la Sampdoria grazie ai gol di Curatolo e Stankovic e conquista il pass per le semifinali di Coppa Italia Primavera, dove affronteranno la Roma.

Calligaris 6,5 Non deve compiere interventi miracolosi, ma è sempre attento e concentrato quando chiamato in causa.

Stante 7 Non giocava titolare con la Primavera da novembre, e sfrutta al meglio l'occasione: duro nei contrasti, giganteggia sui palloni alti e non concede respiro a un avversario ostico come Montevago.