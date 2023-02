Primavera, pagelle Inter-Torino: Esposito da manuale, Chivu rimedia ai suoi errori

I nerazzurri vincono 2-0 e danno continuità al successo ottenuto mercoledì a Cagliari: la svolta dopo mezz'ora da incubo

Fabio Alampi

Vittoria importantissima per l'Inter di Chivu, che dà continuità al successo ottenuto mercoledì contro il Cagliari e batte 2-0 il Torino grazie ai gol di Esposito e di Curatolo.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Torino:

Calligaris 6,5 Risponde presente quando chiamato in causa.

Dervishi 5 Jurgens lo fa impazzire, perde molti palloni anche in fase di uscita. (dal 37' Nezirevic 6,5 Ingresso positivo, difende bene e riparte)

Kassama 6,5 Perde un brutto pallone nel primo tempo che rischia di costare caro. Sarà il suo unico errore, non concede più nulla.

Stabile 6,5 Altra buona prestazione, dopo quella fornita a Cagliari.

Martini 5 Vaga per il campo senza trovare la posizione, finisce nel torello dei centrocampisti del Torino. (dal 37' Di Maggio 7 Al primo pallone toccato manda in gol Esposito. Porta dinamismo e tanta sostanza)

Stankovic 6 Anche lui in sofferenza nella prima parte di gara come il resto della squadra, non affonda e riparte con la personalità di un veterano.

Carboni 7 L'esperimento da mezz'ala dura poco più di mezz'ora, e non porta frutti. Spostato a destra nel tridente di attacco, cresce in maniera esponenziale: punta l'avversario, dribbla, fa assist per i compagni, colpisce una traversa su punizione e si procura il rigore del 2-0. (dal 39' st Iliev sv)

Owusu 5 Confusionario e fumoso. (dal 37' Kamate 7 Anche lui entra bene in campo. Mezzo voto in meno per qualche imprecisione che uno come lui non può permettersi)

Esposito 8 Altra prestazione tratta dal manuale del perfetto cantravanti: fa reparto da solo, lotta contro i difensori avversari, controlla palloni difficili, fa salire la squadra, aiuta i compagni. E segna, quanto segna: decimo gol stagionale, ottavo nelle ultime 9 di campionato.

Curatolo 6,5 Primo tempo di grande sofferenza, costantemente in ripiego difensivo. Nella ripresa può finalmente attaccare e si vede la differenza. Segna su rigore un gol importantissimo per lui e per la squadra. (dal 33' st Akinsanmiro sv Esordio in nerazzurro)

Chivu 6 Media tra il 5 per la formazione iniziale, 7 per il coraggio di cambiare tutto dopo soli 30 minuti.