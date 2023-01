Primavera, pagelle Inter-Verona: Iliev valore aggiunto, Stankovic e Andersen al top

Le pagelle di Fcinter1908 sul match dei nerazzurri di Chivu, che conquistano i quarti di finale di Coppa Italia

Fabio Alampi

Pazza Inter, anche con la Primavera: i nerazzurri di Chivu battono 5-4 il Verona dopo i tempi supplementari, al termine di un match infinito e pieno di emozioni, e conquistano i quarti di finale di Coppa Italia.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Verona:

Calligaris 6 Sfortunato: non giocava con la Primavera da ottobre, rientra ed è costretto a uscire dal campo per un brutto colpo al volto. (dal 31' pt Botis 5,5 Può poco sui gol del Verona, ma non trasmette sicurezza al reparto)

Dervishi 6 Tiene bene la fascia destra senza strafare.

Fontanarosa 5,5 Non sempre preciso, viene salvato dal palo su un rinvio che il Verona non sfrutta.

Di Pentima 5,5 Sorpreso da Cazzadori in occasione del secondo gol del Verona.

Pelamatti 6,5 Su e giù sulla sinistra, non sempre lucidissimo ma efficace. Spinge anche nei supplementari.

Andersen 7 Allunga la squadra con le sue ampie falcate sulla destra, propizia il vantaggio iniziale con un bel cross per Iliev. Ripresa meno appariscente, ma sostanziosa, e con l'uscita di Stankovic si piazza in regia. Decide la partita con un colpo di testa provvidenziale.

Stankovic 7 La sua miglior prestazione con la Primavera, impreziosita dal primo gol: sventaglia a destra e sinistra, contrasta, detta i tempi della manovra. (dal 41' st Martini 6,5 Lotta come un leone nei supplementari)

Kamate 6 Cresce con il passare dei minuti, sintomo di una condizione fisica che sta tornando. (dal 18' st Di Maggio 7 Al primo pallone toccato va in rete. Argento vivo addosso, porta dinamismo al centrocampo)

Carboni 6 Ha voglia di giocare e si vede, ma la ruggine c'è e si sente. Nella ripresa si allarga stabilmente sulla destra e si estrania dal gioco. (dal 12' pts Curatolo 6 Si sacrifica in copertura)

Iliev 7,5 Due gol, tante accelerazioni e iniiative che mettono in crisi la difesa del Verona. In questo momento è il valore in più di questa Inter. (dal 41' st Owusu 6,5 Entra subito in partita, portando brio e imprevedibilità sulla destra)

Zuberek 5,5 Parte bene, si spegne in fretta: tanti controlli sbagliati, anche se non sempre servito con palloni facili. (dal 18' st Esposito 6 Lotta praticamente da solo contro la difesa del Verona, ha un'occasione per segnare ma non è fortunato)

Chivu 6,5 Ottiene il sesto risultato utile consecutivo, a dimomstrazione dei passi in avanti della squadra. Ancora tanti errori in fase di manovra, ma i ragazzi mettono in campo determinazione e attributi. Una partita del genere qualche mese fa sarebbe stata persa.