Primavera, pagelle Juventus-Inter: Botis tiene in piedi i suoi, i cambi incidono

Le pagelle di Fcinter1908 su Juventus-Inter Primavera: i nerazzurri soffrono per tutta la partita, ma strappano un punto preziosissimo

Fabio Alampi

L'Inter Primavera esce dalla trasferta sul campo della Juventus con un pareggio prezioso, ottenuto soprattutto grazie al carattere mostrato dalla squadra.

Le pagelle di Fcinter1908 su Juventus-Inter:

Botis 7 Tiene in piedi i suoi con diverse parate importanti.

Stante 5 Gli attaccanti della Juventus arrivano da tutte le parti, rischia di lasciare i suoi in 10 con un intervento duro e ingenuo. Esordio in campionato non semplice. (dal 23' st Owusu 6 Si piazza sulla destra e regala qualche accelerata che fa respirare la squadra)

Di Pentima 5,5 Qualche svarione che mette i brividi, ha il merito di rimediare in fretta.

Fontanarosa 6,5 Ci mette tutte l'esperienza e il mestiere che ha per resistere agli assalti della Juventus. Prestazione da leader, mezzo voto in più per il calcio di rigore procurato, ma poteva fare poco altro.

Zanotti 6 Mbangula e Hasa attaccano sempre dalle sue parti, lui soffre ma non affonda. Grande carattere.

Andersen 5 Travolto dal dinamismo del centrocampo della Juventus. (dal 32' st Esposito 6,5 Bravo a crederci sul lancio lungo di Stankovic e a procurarsi un calcio di rigore con grande astuzia)

Grygar 5 Stesso discorso fatto per Andersen. (dal 23' st Stankovic 6 Da un suo lancio nasce il gol del pareggio dell'Inter)

Martini 6 Prova a contrastare come può gli avversari, ha il merito di correre fino all'ultimo secondo.

Dervishi 6 Schierato a sorpresa a sinistra, si preoccupa esclusivamente di difendere e dà il suo contributo.

Iliev 6,5 Il nulla per buona parte del match, poi trasforma il rigore e sfiora la rete del sorpasso.

Zuberek 6 Fa un grandissimo lavoro, apre spazi per i compagni e cerca anche la via della rete, nonostante i pochissimi palloni puliti ricevuti. Recupero prezioso. (dal 23' st Curatolo 5,5 Poche occasioni per incidere)

Chivu 6 Ottiene un punto che vale oro per come è andata la partita. La differenza con la Juventus c'è e si è vista tutta, bravo e fortunato con i cambi. Terzo risultato utile consecutivo, un piccolo segnale positivo in attesa di una vera svolta.