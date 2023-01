Primavera, pagelle Inter-Milan: Owusu da impazzire, Fontanarosa insuperabile

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Milan Primavera: i nerazzurri vincono il derby al termine di una gran partita

Fabio Alampi

Vittoria nel derby e sorpasso in classifica: domenica perfetta per l'Inter Primavera, che batte 1-0 il Milan grazie al gol di Owusu.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Milan:

Botis 6 Il Milan ci prova soprattutto dalla distanza, non deve compiere parate troppo impegnative. Fa venire i brividi quando gli scivola un pallone innocuo.

Dervishi 6,5 Presidia la fascia destra con attenzione, fa il compitino ma non sbaglia.

Di Pentima 7 Sempre più sicuro, sempre più convincente. E con lui in campo non si perde (eccezion fatta per l'ininfluente gara di Youth League contro il Bayern Monaco)

Fontanarosa 7,5 L'atmosfera del derby lo esalta: non sbaglia un intervento, sempre putuale e duro quando serve, guida i compagni con personalità. Il salvataggio sulla linea in pieno recupero vale come un gol.

Pelamatti 6 Le scorie dei 120 minuti giocati in Coppa Italia si fanno sentire: qualche errore in fase di appoggio di troppo. (dal 16' st Pozzi 6 Esordio positivo)

Martini 7 La catena di destra dell'Inter funziona a meraviglia, e il merito anche del suo lavoro in entrambe le fasi di gioco.

Grygar 6,5 Lavoro oscuro e prezioso davanti alla difesa. (dal 38' st Stankovic sv)

Kamate 7 Recupera una gran quantità di palloni e si sgancia in avanti con intelligenza. Colpisce l'incrocio dei pali con un gran sinistro dalla distanza. (dal 16' st Andersen 6,5 Fisicità e concretezza in mezzo al campo)

Owusu 7,5 Intraprendente fin dai primi minuti, punta costantemente Bartesaghi e lo salta con puntualità. Sblocca il derby con un diagonale perfetto, un incubo per la difesa del Milan. (dal 38' st Di Maggio sv)

Esposito 6,5 Non segna, ma fa un sacco di lavoro sporco e allarga il gioco con aperture da regista offensivo. Da una sua intuizione nasce il gol di Owusu. (dal 22' st Zuberek 5,5 Poche occasioni per mettersi in luce)

Iliev 6 Questa volta lascia le luci della ribalta ad altri. Nella ripresa si sacrifica molto in fase difensiva.

Chivu 7 Sesto risultato utile consecutivo in campionato, terzo successo di fila, derby conquistato con tanto di sorpasso e oggi anche bel gioco: il lavoro fatto nei mesi precedenti sta dando i suoi frutti.