Stante 6,5 Non fa toccare palla ad Alessio, nel finale commette una leggerezza che avrebbe potuto costare cara.

Alexiou 6,5 Si divide i compiti con Stante, qualche imprecisione in fase di impostazione.

Motta 7 Parte forte, attaccando senza paura sulla sinistra e andando anche al tiro. Mette in mezzo un'infinità di palloni, perfetto il cross per il gol del vantaggio di Spinaccè. Pendolino. (dal 35' st Cocchi sv )

Akinsanmiro 6 Meno travolgente del solito, gioca con il freno a mano tirato. (dal 5' st Berenbruch 6,5 Entra e dopo pochi minuti trova anche il gol, ma l'arbitro incredibilmente non vede che il pallone ha oltrepassato la linea di porta)

Spinaccè 7 Prestazione convincente, al di là del gol da centravanti vero: fa salire la squadra, gioca di sponda e fa a sportellate con i difensorei avversari. (dal 35' st Lavelli sv Esordio con la Primavera per l'attaccante classe 2006)

Owusu 6 Si sacrifica molto in copertura, poco incisivo in avanti.

