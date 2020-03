Roma-Inter Primavera, le pagelle: giornata no per Kinkoue, Vezzoni non è più una sorpresa

L’Inter di Armando Madonna pareggia 3-3 contro la Roma al termine di una gara spettacolare e ricca di emozioni. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Stankovic 5,5 Di nuovo in campo dopo le ultime convocazioni in Prima Squadra, appare un po’ arrugginito: non offre la solita sicurezza, partecipa all’errore che regala il secondo gol alla Roma.

Kinkoue 5 Bruciato da D’Orazio in occasione del gol del vantaggio giallorosso, fatica a riprendersi. La punizione calciata con poca convinzione e finita alle stelle è lo specchio della sua partita. (dal 59′ Oristanio 6 Torna in campo dopo il lungo infortunio, ha voglia di spaccare il mondo e si vede: pronti-via e mette i brividi a Cardinali con il suo sinistro. Discontinuo, ma il suo rientro sarà fondamentale)

Cortinovis 6 Schierato al posto dell’indisponibile Ntube, non sfigura al cospetto del miglior attacco del torneo.

Pirola 5,5 Riccardi è un cliente scomodissimo, cerca di limitarlo come può e se la cava con mestiere. Il pasticcio con Stankovic che regala il gol a Bianda macchia inevitabilmente la sua prestazione.

Persyn 6,5 Parte forte, creando scompiglio alla retroguardia giallorossa, ma si spegne in fretta. Nel secondo tempo viene arretrato sulla linea dei difensori, per poi riaccendersi nell’assalto finale.

Gianelli 6,5 Moto perpetuo, si fa vedere anche in avanti con generosità. Da una sua iniziativa nasce il gol del momentaneo 2-2. (dal 76′ Squizzato 6 Pochi minuti per dare nuova energia al centrocampo)

Agoume 6,5 Ha qualcosa in più rispetto ai coetanei e si vede, ma gioca a ritmi bassi e non dà alla squadra quel qualcosa in più che ci si aspetterebbe da lui. Cancella tutti i dubbi sulla sua prestazione con un super gol che evita la sconfitta.

Schirò 6 Non nella sua giornata migliore, un duro intervento di Parodi ne condiziona la gara e lo costringe a uscire a fine primo tempo. (dal 46′ Gnonto 6,5 Con la sua vivacità crea più di un pericolo alla difesa della Roma. Si butta su ogni pallone, anche di testa, e regala ad Agoume il pallone del definitivo 3-3)

Vezzoni 7 Ormai non è più una sorpresa: definitivamente calato nel ruolo di esterno sinistro, fa su e giù sulla fascia mostrando le sue indiscusse qualità tecniche.

Satriano 6 Si mette al servizio della squadra con umiltà e qualità, cercando spesso lo scambio nello streto con Mulattieri. Altri buoni segnali. (dal 76′ Moretti 6 Entra bene in partita)

Mulattieri 6,5 Continua a timbrare il cartellino con incredibile regolarità, svaria su tutto il fronte offensivo cercando di rendersi pericoloso e di aprire spazi per i compagni

Madonna 6 Non era facile tornare a giocare dopo la sosta forzata, e la squadra inizialmente risente del periodo di stop. Con i cambi dimostra ancora una volta di avere tante armi a disposizione, ma contro il Rennes servirà fae di più.