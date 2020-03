LIVE Primavera, Roma-Inter 1-0: giallorossi subito in vantaggio, gol di Riccardi

(segui i risultati in tempo reale delle altre gare della 22^ giornata del campionato Primavera)

Ferma dal successo per 3-0 sul Genoa del 22 febbraio, l’Inter di Armando Madonna torna finalmente in campo: la Primavera nerazzurra, terza in classifica a quota 38 punti, affronta la Roma di Alberto De Rossi, quinta con 31 punti e miglior attacco del torneo. Il tecnico interista ritrova Stankovic e Agoume, in attacco conferma per la coppia formata da Satriano (in gol all’esordio da titolare nell’ultimo match giocato) e da Mulattieri, capocannoniere del campionato. In panchina si rivede dopo l’infortunio Oristanio. Calcio di inizio alle ore 13.

Formazioni ufficiali:

ROMA: 1 Cardinali; 2 Parodi, 3 Calafiori, 4 Bianda, 5 Trasciani, 6 Diawara, 7 Simonetti, 8 Bove, 9 Providence, 10 Riccardi, 11 D’Orazio

A disposizione: 12 Boer, 13 Plesnierowicz, 14 Buttaro, 15 Semeraro, 16 Nigro, 17 Darboe, 18 Zalewski, 19 Bamba, 20 Jurgens, 21 Tripi, 22 Milanese, 23 Tomassini

Allenatore: Alberto De Rossi

INTER: 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 4 Cortinovis, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Gianelli, 5 Agoume, 10 Schirò, 3 Vezzoni; 9 Satriano, 11 Mulattieri

A disposizione: 12 Pozzer, 13 Moretti, 14 Burgio, 15 Squizzato, 16 Casadei, 17 Attys, 18 Oristanio, 19 Vergani, 20 Gnonto

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Daniele Paterna (sez. Teramo)