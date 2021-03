Lega, ok su Inter-Sassuolo ma su gara col Bologna ha messo un punto fermo: si gioca

La decisione dell'ATS di Milano sulla gara che si sarebbe dovuta giocare sabato sera è stata accettata dalla Serie A che però ha già fatto capire che la gara col Bologna si dovrà giocare

Del rinvio non si sono lamentati solo alcuni club di Serie A ma anche i tecnici delle Nazionali. Nessun interista può partire. Mancini ne aveva convocati quattro per l'Italia e dovrebbe convocarli comunque e sono Barella, Bastoni, Gagliardini e Sensi. Sia Bastoni che Gagliardini non potranno partire in ogni caso come i compagni, anche se sono già stati malati di covid19 in autunno. L'Inter infatti aveva già avuto, a partire dalle presenze nelle Nazionali della pausa di quel periodo, diversi contagiati. È il terzo club più colpito dopo Torino (19) e Genoa (18). I nerazzurri che hanno dovuto affrontare il coronavirus sono in tutto 13.