Inter, Conte sorride: niente di grave, ecco quando rientreranno De Vrij e Bastoni

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo. De Vrij e Bastoni si sono infortunati in raduno con le nazionali e rientrati a Milano. Le diagnosi sono state confermate. Una lieve distorsione per l’olandese, risentimento muscolare per l’azzurro. Entrambi hanno iniziato la fisioterapia e dovrebbero tornare a disposizione in pochi giorni, verso la metà della prossima settimana.

Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.

Un sospiro di sollievo per Antonio Conte, che già dovrà fare a meno di De Vrij per squalifica. Ma dalla prossima settimana, dovrebbe avere a disposizione anche Aleksandar Kolarov.