TS – Inter fuori dall’Europa, rabbia Suning: aspettative tradite, a gennaio niente mercato

Un fallimento, senza se e senza ma: l’Inter non va oltre lo 0-0 casalingo contro lo Shakhtar Donetsk e dice addio all’Europa, chiudendo all’ultimo posto il girone B di Champions League. Un’eliminazione bruciante, che Suning difficilmente digerirà in tempi brevi. Così scrive Tuttosport: “Niente vittoria, niente Champions, ma neanche Europa League. La campagna nelle coppe dell’Inter è finita malissimo e a Nanchino non la prenderanno bene. Anzi. Se nelle passate annate Suning aveva mandato giù a fatica l’eliminazione, quest’anno lo farà con ancora meno facilità“.

ASPETTATIVE TRADITE – “In Cina si registrerà quasi certamente fastidio per quanto successo in Europa, con una sola vittoria ottenuta in sei gare e l’ultimo posto in un girone considerato non semplice, ma di certo superabile avendo di fronte il peggior Real Madrid degli ultimi anni, lo Shakhtar sconfitto 5-0 nella semifinale di Europa League nell’agosto scorso e il Borussia Monchengladbach (attualmente settimo in Bundesliga). Dopo aver investito nelle ultime due stagioni più di 230 milioni (cessioni escluse) e aver consegnato al tecnico un assegno da 12 milioni l’anno, la famiglia Zhang si aspettava qualcosa di più“.

NIENTE MERCATO – “Questa eliminazione avrà delle ripercussioni anche sul mercato. Se già a settembre Marotta e Ausilio avevano dovuto acquistare giocatori a basso prezzo, solo dopo aver completato delle cessioni (meno di 5 milioni per i cartellini di Kolarov, Vidal e Darmian, arrivati grazie alle uscite dei vari Godin, Asamoah, Dalbert e Candreva), adesso è difficile pensare che Suning apra il portafogli. La delusione è tanta e i conti del club, così come quelli di tutte le altre società del pianeta, rimangono in profondo rosso causa Covid (gli ottavi di Champions avrebbero portato quasi 15 milioni). Con il solo campionato da disputare (e la proprietà si aspetta un risultato importante, al di là di quanto voluto far trapelare a fine agosto dopo il famoso incontro di Villa Bellini), oltre alla Coppa Italia, è probabile che Zhang non autorizzi chissà quali investimenti“.