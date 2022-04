Radu, cori e boato per lui. Handanovic, condizioni da valutare. Bastoni a Udine…

Il portiere nerazzurro ha avuto un problema e ha dovuto lasciare il posto al suo secondo accolto alla grande dai tifosi per incoraggiarlo

Gli toccherà sostituire Handanovic in una gara cruciale, importantissima per i colori dell'Inter. Radu dovrà difendere la porta con le unghie e con i denti e i tifosi sanno che ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Per questo lo hanno incitato con cori e un boato quando è uscito sul prato del Dall'Ara per il riscaldamento ed è andato sotto il settore ospiti.

Il capitano dell'Inter non è sceso in campo per il riscaldamento. Le sue condizioni saranno verificate nei prossimi giorni. A differenza sua Bastoni - riferiscono a Skysport - non si è scaldato con chi va in panchina ma è sceso in campo ed è rimasto vicino allo staff tecnico. Per la gara con l'Udinese dovrebbe esserci.