"Otto giorni ancora, poi i cancelli di Appiano Gentile si apriranno e l’Inter ripartirà ufficialmente. Il raduno è fissato per il 13 luglio, quando Simone Inzaghi e il suo staff ritroveranno il gruppo per il primo allenamento. Sarà un’Inter a ranghi ridotti, come è logico per una stagione che prenderà il via quando Europeo e Coppa America saranno agli atti finali", riporta La Gazzetta dello Sport.