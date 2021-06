Rai – Guardiola vuole Lukaku, c’è l’offerta del City: ecco la risposta Inter

Il retroscena di mercato raccontato dai colleghi di Rai Sport nel focus sul futuro dell'attaccante belga

Romelu Lukaku è finito pesantemente nel mirino del Manchester City. Non sembrano però esserci grossi margini per assecondare le avances degli inglesi, come ribadito da Paolo Paganini negli studi di Sky Sport. Queste le sue parole: "Guardiola al posto del partente Aguero vuole un attaccante dalle caratteristiche diverse. C'è stata per questo un'offerta molto importante del City per Lukaku, l'Inter ha detto di no. Se c'è da sacrificarne uno, quello è Lautaro Martinez".