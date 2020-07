GdS – Inter-Conte, parole poco digerite dalla squadra: “Come se i giocatori avessero capito…”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio la situazione di Antonio Conte e del suo futuro sulla panchina dell’Inter. La rosea, in particolare, entro nello specifico del rapporto tra l’allenatore e la squadra che, a detta del quotidiano, sarebbe cambiamento. I giocatori, infatti, non sentirebbero più la fiducia di un tempo. Come se una parte di essa si sentisse messa da parte:

“… Ma il punto è qui, è in un distacco che ora si avverte tra Conte e la squadra, almeno una parte di essa. È un sentimento avvertito nello spogliatoio nerazzurro, una scollatura tra il comandante e il suo esercito. È come se una parte della squadra non notasse più la fiducia di Conte, si sentisse messa un po’ da parte. Come se, in definitiva, i giocatori avessero capito che alcune delle valutazioni di cui parla l’allenatore in realtà sono state già fatte. E allora, qualche uscita viene compresa, altre meno, altre ancora assai poco digerite”, conclude la rosea.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)