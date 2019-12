Pairetto per Inter-Genoa, Ravezzani va giù durissimo: “Scelta stupida. Tra il fratello che…”

La scelta di affidare Inter-Genoa all’arbitro Pairetto fa discutere sui social. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è trai più critici per quel che riguarda una decisione che sembra assolutamente fuori luogo.

“Designare Parietto per Inter-Genoa è una mossa assolutamente stupida, oltreché rischiosa. Il fratello lavora alla Juve e lui è arbitro mediocre. Do per scontato che sarà onesto, ma resta una decisione sgradevole per il club nerazzurro. Con legittima ragione”, ha sentenziato Ravezzani.

Ma le polemiche sono montate ovunque. Il conflitto di interessi sembra palese.