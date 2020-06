Ravezzani: “Inter, Gagliardini e Young inconcepibili”. Ma c’è la stoccata anche per Conte

“L’Inter si butta via. Inconcepibili gli errori di Gagliardini e Young. Anche Conte alla fine perde un po’ il controllo della squadra. Rigore per i nerazzurri anomalo ma giusto. Incomprensibile la Var che non chiede almeno di rivedere il <mani> di Young. Male le ultime 4 gare”. Così Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, commenta la prestazione dell’Inter contro il Sassuolo.

I nerazzurri, nonostante il 3-2 trovato a 4 minuti dalla fine, sono riusciti nell’impresa di farsi nuovamente rimontare, chiudendo la gara sul 3-3. Un pareggio che allontana i sogni scudetto.