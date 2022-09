Ravezzani: “L’Inter doveva vendere Brozovic, c’è effetto-Vidal. E diciamola tutta: non ha…”

"Bisogna iniziare a fare qualche ragionamento sul mercato dell'Inter: anche i più bravi a volte sbagliano. Asllani è un punto di domanda, Bellanova non si è mai visto e Lukaku pure per altri motivi. Dunque, il mercato dell'Inter, che è sempre stata la più lungimirante con Milan e Napoli in questi anni, non ha ancora dato i suoi frutti. Non vorrei che su Brozovic ci sia un effetto Vidal precoce: l'Inter, nonostante abbia 29 anni, gli ha fatto un contratto lungo e oneroso. Non vorrei che abbia finito di dare il meglio la scorsa stagione. l'Inter sta pagando un contratto altissimo a un giocatore che, diciamola tutta, non ha un comportamento perfetto. Non vorrei l'Inter avesse commesso un errore. C'è un momento in cui un club deve capire quando lasciar andare un calciatore e forse la scorsa stagione era il momento per salutare Brozovic".