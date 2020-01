Ravezzani: “Inter, una cosa rischia di rovinare un progetto molto più importante. Resto…”

Da Inter da Scudetto a Inter in crisi per un pareggio, il passo è davvero breve. Ma in molti dimenticano quanto di buono ha fin qui fatto la squadra di Conte. Fabio Ravezzani commenta con un tweet questo ribaltamento di giudizio sull’Inter arrivato nel giro di poche ore: “Il pareggio arrivato sul campo del Lecce, ha ribaltato nel giro di poche ore il giudizio sulla fin qui ottima stagione dell’Inter. Resto dell’idea che l’Inter abbia le basi per crescere e diventare vincente nel giro di 1-2 stagioni. Il convincimento che tutto debba accadere subito perché non si ripresenterà l’occasione é sciocca, perniciosa. Rischia di rovinare un progetto molto più importante“.