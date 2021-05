Ravezzani: “Inter, Zhang ha costruito macchina quasi perfetta. Ora due strade”

Le parole del direttore di Telelombardia a proposito del momento che sta attraversando il club nerazzurro

Attraverso il suo profilo Twitter, Fabio Ravezzani è tornato a parlare del momento che sta attraversando l'Inter. Questo il pensiero del direttore di Telelombardia: "Quante grida intorno all’Inter. A me la situazione sembra semplice. Zhang ha costruito una macchina quasi perfetta. Se è in grado di mantenerla in queste condizioni, bene. Altrimenti si faccia da parte. Non può pensare di smantellarla solo per giocarci ancora un po’".