Ravezzani: “Juventus? Hanno una ragione in più per fare la passerella all’Inter”

Le parole del direttore di Telelombardia in vista del Derby d'Italia in programma domani pomeriggio

Attraverso il suo profilo Instagram, Fabio Ravezzani ha lanciato un messaggio alla Juventus in vista del derby d'Italia con l'Inter in programma domani pomeriggio. Queste le considerazioni del direttore di Telelombardia: "Fare la passerella domani all’Inter prima della partita sarebbe un gesto di grandissima eleganza da parte della Juve. Dicono: ma a noi non l’hanno mai fatto. Una ragione in più per distinguersi. Lo stile non ha prezzo".