Ravezzani risponde a Pirlo: “Inter fortunata? Pessimo gusto. Bisogna tacere”

La dura risposta del direttore di Telelombardia alle parole pronunciate dall'allenatore della Juventus in conferenza stampa oggi

"Il rinvio di Inter-Sassuolo? Capita purtroppo in un momento positivo per l'Inter che avrà la possibilità di lavorare non mandandoli neanche in nazionale. In questo senso sono stati anche fortunati". Con queste parole Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, in conferenza stampa si è pronunciato su quanto deciso sul match inizialmente in programma per questa sera in seguito ai diversi casi di Covid tra i nerazzurri.