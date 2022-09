Ravezzani: “Perché Zhang non vende? Ecco cosa mi rispose chi condusse trattativa BC Partners”

Sono in tanti a chiedersi perché, nonostante l'evidente precarietà della situazione, Suning resti ancora in sella all'Inter

Sono in tanti a chiedersi perché, nonostante l'evidente precarietà della situazione, Suning resti ancora in sella all'Inter . Mesi fa (e a oggi resta l'unica offerta ufficiale giunta sul tavolo degli Zhang), il fondo BC Partners offrì per la maggioranza del club 800 milioni di euro, rifiutati dall'attuale proprietà. Ecco il retroscena raccontato a Telelombardia da Fabio Ravezzani:

"Quando ho chiesto che si era occupata direttamente della trattativa tra Suning e BC Partners per l'Inter 'Perché se sono messi così male non hanno venduto?', la risposta che avevo ricevuto era: 'Perché secondo me, di fronte alla prospettiva di aver speso 700 milioni in questi anni e portarne a casa di fatto molto pochi, deve aver detto 'Va bene, a questo punto rimango in sella fino alla fine''. In questa vicenda Zhang, bene che gli vada, perderà 400-500 milioni di euro".