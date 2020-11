Cds – Inter, Conte può rammaricarsi per due motivi. Ora la qualificazione agli ottavi è lontana

In casa Inter è grande il rammarico dopo la sconfitta arrivata in modo rocambolesco contro il Real Madrid. Sotto di due gol, la squadra di Conte è riuscita a rimontare e a sfiorare per due volte il 3-2. “L’Inter è tornata a casa con tanti rammarichi nonostante una bella rimonta. Conte può rammaricarsi sia per la pesante assenza di Lukaku, che avrebbe tenuto sotto pressione anche a livello fisico la difesa avversaria, sia per le ingenuità difensive che hanno mirato una prestazione nel complesso buona. Adesso la strada è davvero in salita“, sottolinea il Corriere dello Sport.

“La qualificazione agli ottavi di Champions è lontana e i numeri di questo inizio di stagione (3 successi nelle prime 9 sfide ufficiali) e, in generale, in Champions (2 affermazioni negli ultimi 13 incontri) non fanno ben sperare“. (Corriere dello Sport)