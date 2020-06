GdS – Hakimi-Inter, arriva anche l’ok del Real: ora c’è un’ultima cosa da sistemare

“Achraf Hakimi è in vacanza da ieri ed è pronto a diventare nelle prossime ore un giocatore dell’Inter. Il traguardo, dopo un sabato pomeriggio di trattative frenetiche tra Appiano Gentile e Madrid, è a un passo”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’accordo raggiunto tra Inter e Real Madrid per Hakimi che già domani o dopo potrebbe completare visite e firma sul contratto.

I DETTAGLI – L’affare, come detto, è già definito: per Hakimi è pronto un contratto di 5 anni da 5 mln a stagione, mentre al Real, che ha fretta di chiudere entro il 30 giugno per sistemare il bilancio, andranno 40 mln più 5 di bonus. Non resta che attendere l’annuncio che arriverà quando le due squadre troveranno l’ok definitivo per le modalità di pagamento. Hakimi “aveva già detto sì a Conte: far parte del progetto Inter, reso sempre più credibile nell’ultimo anno con gli acquisti di Lukaku e di Eriksen, è una sfida che lo intriga. Serviva il passo decisivo con il Real e mentre Antonio in campo preparava la sfida di Parma, nella club house del Centro Suning la dirigenza definiva il colpaccio”, spiega La Gazzetta dello Sport.

HAKIMI PRONTO – Come detto, l’affare è già definito e non resta che attendere che vengano sistemati gli ultimi cavilli burocratici. L’Inter è stata brava ad insediarsi nella corsa ad Hakimi, visto che il Real Madrid voleva cederlo ma per il Dortmund, che dopo averlo avuto in prestito per due anni, l’avrebbe voluto ancora con sé, il prezzo era troppo alto. Il classe ’98 piaceva anche a Bayern e City ma è stato convinto dall’Inter e da Antonio Conte, giudicato una garanzia.