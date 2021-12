Inter, recuperato de Vrij: le scelte per Madrid. Lautaro e Correa…

Il tecnico dell'Inter Inzaghi recupera il difensore e l'attaccante per la sfida di domani sera contro il Real Madrid

L'Inter si prepara alla sfida di Madrid contro il Real. Mister Inzaghi valuterà l'allenamento di oggi e sceglierà la formazione per affrontare la squadra di Ancelotti. Correa lo rivedremo nel 2022, non ci saranno nemmeno Ranocchia e Darmian. Dovrebbe esserci, anche se non dal 1' De Vrij che verrà reinserito nei discorsi di formazione piano piano, se non oggi domenica col Cagliari. Dovrebbe esserci Lautaro, acciaccato con la Roma; Inzaghi non lo ha rischiato e domani dovrebbe partire titolare. Si va verso Lautaro-Dzeko.