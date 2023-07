Relevo – Inter-United, non ancora chiusa per Onana. Mancano dettagli. Colloqui intensi in corso

Non è ancora chiusa la trattativa tra Inter e Manchester United per il trasferimento in Inghilterra di André Onana

Non è ancora chiusa la trattativa tra Inter e Manchester United per il trasferimento in Inghilterra di André Onana.

A riportarlo è Matteo Moretto di Relevo, secondo cui i due club stanno ancora discutendo degli ultimi dettagli dell'affare prima di mettere nero su bianco e dare il via libera al passaggio all'Old Trafford del camerunense. Ecco cosa scrive il giornalista: