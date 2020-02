Verso Lazio-Inter, Repubblica apre ad un’esclusione eccellente in casa nerazzurra

Mancano poche ore a Lazio-Inter, un match che darà risposte importanti in ottica scudetto sia per l’una che per l’altra squadra. Per quanto riguarda la formazione nerazzurra, Conte potrebbe decidere di tenere inizialmente Eriksen in panchina, puntando su Vecino. Per Repubblica, però, non è da escludere un’esclusione eccellente:

“Poi c’è Eriksen, che l’ex ct questa sera potrebbe rischiare da subito, anche se è probabile che gli preferirà Vecino, chiamato a contrastare con fisico e grinta la qualità del centrocampo biancoceleste. Ma è anche possibile che a partire in panchina sarà Barella”.