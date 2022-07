Repubblica – Inter, cambia il voto sul mercato. Creatività Marotta spazzata via dai soldi

"Le modalità dell’assalto per far saltare l’accordo tra l’Inter e Bremer sono impressionanti: prima 35, poi 40, infine 50 milioni bonus compresi. Mentre Marotta non ha potuto far altro che arrendersi, incatenato dagli strettissimi vincoli di bilancio e dallo stop imposto da Zhang. Aver strappato di mano all’Inter il brasiliano è un dispetto che, oltre a indebolire una rivale diretta, costringe i nerazzurri a congelare l’addio a Skriniar, fondamentale in campo almeno quanto lo è la sua cessione a bilancio, mentre puntano Demiral. La piazza è in subbuglio, Inzaghi è deluso: aver perso in pochi giorni prima Dybala e poi Bremer, con cui l’accordo era dello scorso gennaio, costringe a rivedere i giudizi positivi sul mercato dell’Inter. Fatto di grandi operazioni creative, griffate Marotta, come quella di Lukaku, e da colpi con ridotti esborsi economici. Ma quando è servito investire, la creatività è stata spazzata via dalla liquidità".