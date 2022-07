Equipe – Skriniar, per Psg Inter chiede troppo. “Abbiamo 3 trattative per il difensore”

Dopo aver perso Gleison Bremer, il destino di Milan Skriniar potrebbe cambiare. Il difensore slovacco è sempre nei pensieri del Psg, ma ad oggi il club parigino non ha alzato la sua offerta da poco più di 50 milioni. L'Inter è ferma alla sua richiesta di 70 milioni e, con Bremer sfumato, a maggior ragione il club nerazzurro non farà sconti. "L'Inter chiede tra i 60 e i 70 milioni di euro per il suo difensore. Una somma ritenuta eccessiva da Luis Campos", spiega l'Equipe.

"Il dirigente deve affrontare un problema che si aspettava di incontrare, ma forse non di tali proporzioni: l'avidità dei club. "Quando vedono la Torre Eiffel, costa il 40% in più". Così viene bloccato il fascicolo di Milan Skriniar. Si sono cercate soluzioni, come l'inclusione di giocatori (Kalimuendo in particolare), ma a oggi la trattativa è ferma, al punto che la dirigenza parigina sta lavorando ad altre due soluzioni top secret. "Stiamo conducendo tre trattative per il difensore centrale”, confida una fonte interna".