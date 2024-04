L'Inter si avvicina alla matematica conquista del suo ventesimo scudetto. A grandi passi, al punto che Sisal settimana scorsa ha deciso di pagare già le scommesse di chi aveva puntato sui nerazzurri. Ma per quale motivo farlo prima del tempo? Lo spiega bene l'edizione odierna di Repubblica. Si legge infatti:

"Le ragioni sono tre. La prima: fidelizzare i clienti, dando loro qualcosa che la concorrenza non offre, e farsi così pubblicità. La seconda: evitare che al verificarsi dell’evento atteso (in questo caso, la vittoria dello scudetto) tutti gli scommettitori vincenti chiedano i premi contemporaneamente stressando il sistema dei pagamenti. La terza, più controversa: si incentivano i vincitori a scommettere subito gli importi vinti, spesso puntando su gare del torneo ancora in corso".