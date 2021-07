Inter, il retroscena: “Aveva preso piede l’ipotesi di uno scambio in porta”

Il Corriere di Verona racconta un retroscena di mercato riguardante la porta nerazzurra: ecco i dettagli

Può davvero radicalmente cambiare il futuro di Marco Silvestri , portiere classe '91 che andrà in scadenza col Verona il 30 giugno 2022. Un addio sembrava l'ipotesi più concreta, ma ora per l'ex Leeds si apre lo scenario legato al rinnovo di contratto col club gialloblu. Il Corriere di Verona, però, svela un retroscena di mercato riguardante l'Inter, che ha mostrato recentemente interesse nei confronti del portiere: "Tanti interessamenti, qualche sondaggio più approfondito, proposte concrete niente.

L'Inter, la Roma, la Lazio, il Genoa, la Fiorentina: se ne è parlato e dopo, stringi stringi, non se n'è mai fatto nulla. Se è vero che con l'Inter aveva preso piede l'ipotesi di un trasferimento coperto in parte dal passaggio in prestito all'Hellas di Ionut Radu, altrettanto evidente è che la strada è stata sbarrata vuoi perché l'Inter ha scelto Alex Cordaz, come «supplente» di Samir Handanovic, vuoi per la richiesta arrivata dalla Real Sociedad a Radu (che, per ora, nicchia)", si legge.