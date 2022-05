Inter, retroscena Zhang: negli spogliatoi videochiamata commossa a Jindong con la coppa

Il presidente dell'Inter tra i protagonisti della festa dopo la conquista della Coppa Italia ha videochiamato il padre in Cina

"C’è un retroscena legato alla notte di Roma. Quando la squadra è rientrata negli spogliatoi, dopo i lunghissimi festeggiamenti, Steven con la Coppa in braccio e davanti ai giocatori ha preso il telefono in mano e avviato una videochiamata con la Cina. Il destinatario della telefonata era il padre, Zhang Jindong, il proprietario dell’Inter, come tutti lo chiamano ad Appiano semplicemente il «chairman». E qui i ruoli si sono mescolati: era la chiacchierata di un figlio che condivideva con il padre un grande successo lavorativo, ma pure il responsabile di un’azienda a confronto con il numero uno assoluto. Emozione e condivisione, ai limiti della commozione. Una gioia sfrenata, ammirata da chi - tutti, in pratica - ormai da un’ora e mezza abbondante era stato totalmente travolto da coriandoli, baci, abbracci e champagne", svela La Gazzetta dello Sport.