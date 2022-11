GdS – Ricavi Champions, per Inter e Milan stesso incasso: Bayern regina d’Europa

Si è conclusa la fase a gironi di Champions League con Inter , Milan e Napoli che hanno passato il turno mentre la Juve è retrocessa in Europa League. La Gazzetta dello Sport ha fatto i conti in tasca ai club italiani:

"Vince il Napoli in tutti i sensi. In campo e nei bilanci. Primo nel gruppo, testa di serie al sorteggio e club italiano che fin qui ha incassato di più dalla campagna di Champions: la fase a gruppi, con la qualificazione agli ottavi, vale già 62,5 milioni. In questa speciale classifica seguono Inter e Milan (57,6), quindi Juve (53,6)", spiega il quotidiano.

In caso di vittoria di Champions, il Napoli porterebbe nelle casse del club 107 mln di euro, mentre Inter e Milan, sempre in caso di trionfo, arriverebbero intorno ai 100. Per la Juventus, invece, la vittoria dell'Europa League permetterebbe ai bianconeri di arrivare ad altri 15-20 mln, per un totale di 70-75 mln. A primeggiare, per ora, è il Bayern che ha già guadagnato 90 mln di euro, che diventerebbero 130 in caso di trionfo.