Infortunati Inter, quando è atteso il rientro di Correa. Più indietro Vidal

Le ultimissime dal Corriere dello Sport sulle condizioni dei due giocatori attualmente indisponibili in casa Inter

Lo stop di ieri di Nicolò Barella contro la Fiorentina, ma non solo. Verso l'Atalanta prima, lo Shakhtar in mezzo e il Sassuolo poi, Simone Inzaghi spera di recuperare giocatori dall'infermeria dell'Inter. Poi ci sarà infatti la sosta per le nazionali. Ecco le novità sugli indisponibili nerazzurri dal Corriere dello Sport.

"L'obiettivo è riavere Joaquin Correa per la gara di sabato contro l'Atalanta. Simone Inzaghi ci conta e, se non ci saranno brutte sorprese nei prossimi giorni, l'argentino tornerà a disposizione. Dopo la forte contusione al bacino patita contro il Bologna, il tecnico di Piacenza ha capito che non era il caso di rischiarlo per la trasferta al Franchi, ma contro la Dea punta ad averlo. Le possibilità sono ottime e l'ex Lazio ieri era ad Appiano Gentile per continuare il processo di recupero. Con lui anche Vidal che però non sarà sicuramente disponibile per la sfida contro gli uomini di Gasperini. Il cileno ha un risentimento muscolare alla coscia destra e pare complicato vederlo in Champions contro lo Shakhtar. La sua nazionale però pare intenzionata a convocarlo per gli impegni di ottobre", si legge.