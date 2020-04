Inter, numeri da record per la LuLa. Vincere, ma non solo: missione per Lukaku e Lautaro

Oggi tornerà in Italia Lukaku e si riunirà col suo amico Lautaro. Due settimane di quarantena per poi riprendere a preparare la conclusione della stagione. L’Inter punta tanto su di loro e la coppa gol nerazzurra vuole chiudere al meglio una stagione fatta di grandi numeri.

“Solo lo stop per coronavirus è riuscito a interrompere una stagione da record per entrambi. Lukaku è il debuttante interista in A che ha fatto più gol negli ultimi 70 anni, ha segnato in tutte le competizioni ed è arrivato a 23 reti totali, 4 in meno della sua stagione d’oro con lo United, il 2017-2018, chiusa a 27. Lautaro ha 16 gol, il meglio da pro’ dopo i 9 da rookie nerazzurro un anno fa. Insieme i due hanno riempito il bottino offensivo dell’Inter: su 74 gol, 39 sono loro, più della metà.Un numerone, che li piazza già in una posizione di super lusso nella classifica delle coppie gol del millennio nerazzurro. Dal 2000 a oggi, infatti, pochi hanno segnato più di loro in una sola stagione. Se si considera la Serie A, dopo 25 giornate hanno fatto meglio solamente Vieri e Recoba nel 2002-2003: 31 gol a 28 per Bobo e il Chino, con la Lu-La seconda davanti sempre a Vieri ma in coppia con Kallon, che nel 2001-2002 erano a 27 reti”, analizza La Gazzetta dello Sport.

“A fine campionato mancano 13 partite, poi ci sono Europa League e Coppa Italia: insomma, se la stagione riprende lo occasioni saranno tantissime. Ecco perché non è impossibile la missione di battere i 40 gol in A segnati da Icardi-Perisic nel 2017-2018. O quella di diventare gli attaccanti nerazzurri più prolifici del millennio: ci sono da superare i 48 gol di Eto’o-Pazzini nel 2010-2011, anno magico del camerunese (37 reti) chiuso al secondo posto e con la Coppa Italia vinta. È l’ultimo trofeo alzato dell’Inter. La missione della Lu-La è anche questa: far rivincere i nerazzurri”, aggiunge il quotidiano.