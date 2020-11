L’Inter vuole blindare Bastoni: si lavora al rinnovo, contatti in corso. Per motivi di bilancio…

L’Inter vuole blindare Alessandro Bastoni. Le prestazioni eccellenti con i nerazzurri di Antonio Conte e in Nazionale maggiore non sono passate inosservate. La dirigenza di viale della Liberazione ha mosso i primi passi per il rinnovo del contratto del classe 1999.

Come riferisce TuttoMercatoWeb, ci sono stati i primi contatti tra l’Inter e l’entourage del calciatore per prolungare l’accordo fino al 2025. La fumata bianca può arrivare nei primi giorni di gennaio anche per una questione legata al bilancio.