Inter, per Lautaro Martinez arriva il rinnovo: si parte da tre numeri

Tre numeri raccontano il percorso diLautaro Martinez sulla strada per il rinnovo di contratto con l'Inter. Il numero 3. Come i mln che ha guadagnato finora all'Inter anno dopo anno dal 2018 quando è approdato a Milano. Era il sostituto di Icardi nella squadra allora guidata da Spalletti. Ma poi le cose sono andate come forse nessuno si aspettava: il suo compagno d'attacco è finito al PSG alla fine, lui è rimasto e si è conquistato la squadra nerazzurra pezzo dopo pezzo. Il suo attuale contratto scadeva nel 2023. Da decidere se il prossimo verrà allungato di 4 o 5 anni.

Il secondo numero che racconta il percorso del Toro in nerazzurro è 25. Sono i mln che l'Inter ha investito per prenderlo dal Racing, con la benedizione di Milito e Zanetti, e portarlo in Italia.

Il terzo numero è il 50. I gol che l'attaccante argentino, che partirà per rispondere alla chiamata del suo CT, Scaloni, ha segnato in maglia nerazzurra in totale in 133 presenze. Numeri che valgono la pena di un nuovo contratto, un rinnovo promesso e meritato con l'Inter che lo blinda per ora dopo i sondaggi, che sono rimasti assalti incompiuti, delle big d'Europa. Il Barça che voleva acquistarlo nel 2020 e lo avrebbe fatto senza la clausola rescissoria di 111 mln sul suo contratto. E poi ancora l'Atletico Madrid di Simeone (che lo voleva quando era ancora al Racing), il Tottenham e l'Arsenal. Si aspettava un'offerta di 70 mln. Chissà se è mai davvero arrivata negli uffici di via della Liberazione. Intanto Lautarosi tiene stretta l'Inter ed è pronto a caricarsela sulle spalle. Da protagonista assoluto.

