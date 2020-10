Rinnovo Lautaro, si accelera dopo lo Shakhtar? GdS: “L’Inter vuole aiutarlo a…”

Lautaro Martinez vuole cancellare la prova incolore di qualche giorno fa a Genova. Il Toro, che ieri ha chiarito con i suoi compagni di squadra, sarà al fianco di Romelu Lukaku in casa dello Shakhtar. Scrive la Gazzetta dello Sport: “Lautaro ha voglia di farsi perdonare e di tornare a segnare. E l’Inter ha bisogno del miglior Toro per puntare al blitz in Ucraina e volare in testa al girone. Poi il club proverà ad accelerare sulla questione rinnovo, che non incide sull’umore ma potrebbe aiutare il Toro a sentirsi sempre più importante per l’Inter. Di oggi e del futuro”.