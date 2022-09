Rinnovo Skriniar, l’Inter alza l’offerta: ”Non è un mistero che Milan…”

''Il Psg gli aveva promesso un ingaggio da 9 milioni, dunque assai superiore sia agli attuali 3.8 milioni garantiti dall’Inter, ma anche dai 4.5 più bonus sui quali il club nerazzurro stava ragionando a maggio per il futuro rinnovo. Ora la base si è alzata, si valuta uno stipendio da 6 milioni più eventuali bonus, ovvero quanto dato a Brozovic e Lautaro ( Barella invece arriverà a 6 con il passare degli anni)'', spiega Tuttosport che poi ha aggiunto: ''Skriniar in conferenza stampa e nell’intervista rilasciata a Sky è sembrato freddo sul tema. Sicuramente - e non è un mistero - il centrale non ha gradito l’estate vissuta con la valigia. L’essere stato scelto dal club come il sacrificabile, non è stato gradevole, lui sempre dedito alla causa nerazzurra''.