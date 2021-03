Rinvio, la Lega lo considera jolly Inter: se il 3 aprile ci fossero 10 contagiati…

Inter-Sassuolo è stata rinviata per decisione dell'Ats di Milano ma per la Lega Calcio è come se se l'avesse chiesto l'Inter

Redazione1908

Inter-Sassuolo è stata rinviata per decisione dell'Ats di Milano ma per la Lega Calcio è come se se l'avesse chiesto l'Inter, giocando il jolly che è stato concesso (una sola volta) ad ogni club che avesse in rosa almeno 10 contagiati. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.

E’ vero che secondo il protocollo, la condizione necessaria per usufruirne è avere almeno 10 elementi positivi in squadra. Ma c’è stato l’intervento dell’Asl e quindi di una «causa di forza maggiore».

Ciò significa che, nella malaugurata ipotesi in cui il club nerazzurro arrivasse alla sfida con il Bologna del prossimo 3 aprile (o ad una qualsiasi altra gara) con i 10 contagiati previsti nel protocollo, non ci sarebbe alcun rinvio da parte di via Rosellini. Si andrebbe a ricreare quanto avvenuto in occasione di Lazio-Torino, con la palla che passerebbe al Giudice Sportivo", riporta il quotidiano romano.